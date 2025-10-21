AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından CHP'nin tavrının şaşırtmadığını belirten bir paylaşımda bulundu. İnan, "Kıbrıs'ın geleceği ile oynamaya, Türk milletinin dış politikadaki kararlılığını sorgulamaya kalkanlar bilsin ki, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'satılmış' diyenler, bugün de her yurt dışı ziyaretinde Türkiye'yi değil, Türkiye'ye karşı olanları memnun etmeyi siyaset sananlardır. Kıbrıs denince aklına bağımsızlık değil, sahte diplomayla mezuniyet planı gelenler, bugün gayrimeşru bir genel başkanlıkla bu millete ne yön gösterebilir ne istikamet çizebilir. Yavru Vatan'ın iradesini istismar etmeye kalkıyorlar" dedi.