Tekin: Okul kayıtlarında adres kuralı esnetilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"nda konuştu. Bakan Tekin, okul kayıtlarında adrese dayalı yerleştirme yaptıklarını ancak bazı yerlerde çocuklarını adres dışı okullara kaydettirmek isteyenlerin baskı yaptığını belirterek, "İçişleri Bakanlığıyla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda ilgili okullarımızla yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz" dedi.