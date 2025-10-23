Aktaş soruşturması büyüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve bağlantılı firmalara yönelik yürütülen soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında, Kütahya ve Isparta Belediyesi'nden örgütle ilişkili olduğu değerlendirilen firmaların aldığı ihaleler incelemeye alındı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait firmaların Kütahya Belediyesi'nden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı yazılmıştır.

MALİ İLİŞKİLER VAR

Soruşturma genişletilerek sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı. Savcılık, belediye ile suç örgütü arasındaki mali ilişkiler, ihale süreçleri ve olası usulsüzlükleri mercek altına aldı. Örgütle bağlantılı şirketlerin son yıllarda Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı yüksek tutarlı bazı ihalelerin ayrıntılı olarak inceleneceği öğrenildi.

AKIN İFADE VERDİ

Yetkililer, dosyaların incelenmesinin ardından gerek görülmesi halinde belediye yetkililerinin de ifadeye çağrılabileceğini belirtiyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın savcılıkta ifadesi alındı.