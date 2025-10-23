Aydın’ın ulaşımında AY-BAN dönemi

Aydın'da kent içi ulaşımı rahatlatacak dev bir proje daha hayata geçiriliyor. İncirliova ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında çalışacak olan AY-BAN banliyö hattı, kısa sürede hizmete girmeye hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yapılan görüşmenin ardından duyurulan proje, Aydın'ın ulaşım altyapısında yeni bir dönemi başlatacak. Görüşmeye Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile birlikte katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "AY-BAN banliyö hattımız, Aydın'a ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.