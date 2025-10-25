Aydın’da trafik sorunu kökten çözüliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı basın toplantısında ulaşımda dev yatırımları açıkladı. AY-BAN raylı sistem projesi ve 6 yeni köprülü kavşakla Aydın'ın ulaşımında yeni bir dönemin başladığını müjdeleyen Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Aydın'a daha çok hizmet edeceğiz. Dersimize iyi çalıştık" dedi. Aydın'da ulaşım sorununu çözmek için düğmeye bastıklarını belirten Çerçioğlu, "Bakanlığımızla birlikte 3,2 milyar liralık ulaştırma yatırımı yapacağız. Şehir Hastanesi kavşağı günde 30 bin kişinin kullandığı bir nokta olacak. Bunun yanı sıra Eski Dörtyol kavşağı, Doğumevi kavşağı, Işıklı kavşağı, Bayındırlık kavşağı ve Otoban kavşağı projeleri için düğmeye bastık. Yeni Dörtyol'da köprülü kavşak yapacağız. Doğu-batı yönünde transit geçiş olacak. Üst kısmı da yeni nesil kavşakla projelendirildi. Efeler, Nazilli ve Söke'de toplam 43,4 kilometre uzunluğunda karayolu güzergahında çalışmamız olacak. Bu projelerimizi 70 gün içerisinde hayata geçireceğiz" dedi.