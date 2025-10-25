İmamoğlu ve Yanardağ’a casusluk soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

YAZILIM YÜKLÜ TELEFON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden olan şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak 'Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu, bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu' şeklinde Necati Özkan'a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden şüpheli Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde, suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır."

MEDYA AYAĞI YANARDAĞ

Açıklamada, Ekrem İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek örgüt elebaşı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, suç örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün'ün, şüpheli Özkan ile örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları ifade edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ'ın şüpheli Gün ile "casusluk" faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, Yanardağ'ın evinde ve iş yerinde arama işleminin yapıldığı bilgisi verildi.

TELE 1'E KAYYIM ATANDI

Soruşturmada, televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ TMSF'ye devredildi. Yanardağ'ın, TELE1 kanalının genel yayın yönetmeni olduğu, söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu tespit edildi. Resmi kayıtlarda ise Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye sulh ceza hakimliği kararıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar verildi. Çalışanlar ise Pazartesi gününe kadar izinli sayıldı.