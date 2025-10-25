Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ili kapsayan projenin detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev Sahibi Türkiye' diyeceğiz" diye konuştu.

"İZMİRLİLERİ DOLANDIRDILAR"

On binlerce aileyi yeni yuvalarıyla buluşturduklarını söyleyen Erdoğan, "Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, çok büyük başarılara imza attı. İzmir'de TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi bile ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler. Biz ise bugüne kadar tam 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin emrine verdik. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçirdik ve 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlattık. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE ÖZEL KONTENJAN

Emeklilere proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayrıldığını belirten Erdoğan, "Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz" diye konuştu. Projeye 18 yaşını doldurmuş ve evi olmayan tüm vatandaşların başvurabileceğini vurgulayan Erdoğan, konutların 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacağını dile getirdi. Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'umuzda uygulanacak bu modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. 15 bin adet kiralık konut belirledik. Konutlarımız, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri üç yılı kapsayacak" dedi.

240 AY VADEYLE SATILACAK

Projedeki yeni evlerin fiyatlarını da paylaşan Erdoğan, "500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Başvurular, 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.