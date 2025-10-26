Demirci Belediyesi’nde yeni hizmet araçları

Manisa Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, 12 ayda belediye bünyesine 11 yeni hizmet aracı kazandırdı. Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ile Ford marka 4x2 konfigürasyonunda, 7 metreküp kapasiteli, toz yıkama, ıslatma ve temizleme konfigürasyonlu yeni hizmet aracı teslim alındı. Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "İlçemize en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak adına araç filomuzu güçlendiriyoruz. 2024 yılı Ekim ayından bu yana sürdürdüğümüz araç filosu yenileme çalışmalarımız hızla sürüyor. Kazandırdığımız yeni hizmet araçları merkezden kırsala hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışacak. Yeni hizmet aracımızın belediyemize kazandırılmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Bakan Yardımcılarımıza ve AK Parti Manisa Milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.