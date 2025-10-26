Eğitim diplomasisi ile 125 ülkeyle anlaşma

Türkiye eğitim diplomasisi alanında attığı adımlarla uluslararası arenada yumuşak diplomatik gücünü arttırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 125 ülke ile toplam 350 anlaşma imzalayarak, eğitim diplomasisi alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, Türkiye'nin son yıllarda eğitim alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Çalışmada, Türkiye'nin eğitim diplomasisi alanında atılan adımlar ile uluslararası arenada yumuşak diplomatik gücünü arttırmaya devam ettiğinin altı çizildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen eğitim diplomasisi çalışmaları kapsamında, dünya genelinde kalıcı bağların kuvvetlendirildiği belirtilirken, MEB tarafından eğitim ilişkilerini yasal çerçeveye oturtmak amacıyla bugüne kadar 125 ülke ile toplam 350 anlaşma imzaladığı kaydedildi. Yeni anlaşmalar ile Türkiye'nin küresel eğitim ağının da genişletildiğinin altı çizildi. Açıklamada, Haziran ayı itibariyle Türkiye'nin yurtdışında 13 ülkede 65 eğitim kurumunun faaliyette olduğu ve bu kurumlarda ise 12 bini aşkın öğrenci öğrenim görürken, 679 öğretmen görev yaptığı belirtildi. Yeni okulların da açılacağı kaydedildi.