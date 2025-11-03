Erdoğan sevgisini evine taşıdı

AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini farklı bir şekilde gösterdi. Durankuş, evinin çevresini Erdoğan'ın afişleriyle donatarak dikkat çekti. İzmir'de 2024 yılı yerel seçimlerinde AK Parti'den Güzelbahçe Belediye Başkan adayı olan Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun yüzde 12.32 oy aldığı, CHP adayı Mustafa Günay'ın ise yüzde 49.83 oyla seçimi kazandığı ilçede, 25 Kasım 2024 tarihinde ilçe başkanlığı görevine getirilen Halil Durankuş, kişisel yaşam alanını partiye bağlılığının bir simgesi haline getirdi. Durankuş, evini çevreleyen afişlerin özel güvenlik görevlileri tarafından korunduğunu belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Durankuş, "Cumhurbaşkanı sevdalısı bir insanım. AK Parti için elimden gelen çabayı gösteriyorum. İlçemizde partimizin değerlerini yansıtmak ve halkımızla bütünleşmek adına bu adımı attım" ifadelerini kullandı.