Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

Hâşâ, Allah'ın adalet terazisinden daha hassas terazimiz mi var? Yüce Allah, hesap gününde, başta iman olmak şartıyla; kimin iyiliği, sevabı günahından fazla ise "Buyur Cennete!" diyecek. Biz kimiz ki iyilikleri, yapılan güzellikleri, hizmetleri görmeyeceğiz? Gözün çıksın ideoloji, elin ayağın tutmaz olsun ideoloji... İdeoloji yüz yıldır insanları mutlu etmedi; acılarımızın kaynağı, huzursuzluklarımızın kaynağı oldu. İdeolojiler, insan hakları önüne, sevdalarımızın önüne geçti. Sadece insan haklarına, sevdalara mı zarar verdi? Hayır, başarıları ve emek verenleri hiç görmedi; ısrarla görmek istemedi. Kör etti ideolojiler!

Emek verenler, başaranlar; taş üstüne taş koyanlar, insanlığa hizmet verenler, hakikati görmeye engel olan ideolojiler yüzünden takdir edilmedi, alkış almadı.

İdeoloji, tembel idarecinin, siyasetçinin silahı oldu. Bulamadığı çare karşısında; vatandaşa aciz görünmemek için, kuyruğu dik, makamı sağlam tutmak için, kabzasından kavradı sıkı sıkıya ideolojiyi.

HAKİKATE BARİYER

İdeolojiler bariyer oldu, mayınlı tarla oldu hakikatleri soluklamaya, anlamaya... İlahi doğrular ve bu doğrulardan beslenen vicdani doğrular; şeytana kazandırılan değer yanında hiç bırakıldı! Üstelik hakikatler iki kere iki dört eder kat'iyetinde kıymet görmedi.

İdeolojiler, kanun oldu, ilah oldu; adeta insanın kendi eliyle yapıp taptığı put gibi! Sağ dediler üzdüler, sol dediler üzdüler. Mesafeleri açtılar, ırkla mezheple uçurumlar oluşturdular. Bütün bunlarla, aklı başında olmayı, doğruları görmeyi engellediler. Bu insanlık dalaveresi ile de, kul olmayı dahi unutturdular. Allah'ın kanunlarına yabani edip, kendi kanunlarına ehil ettiler. İlahi kanunlara savaş açanlar, dandik ideolojiler ile vicdana uymayan kanunlarına tapacak hale getirdiler. Oysa fıtrat, fıtri şeyler istiyor; yüze yakışan tebessüm gibi, hakikatlere sahip çıkmak gibi.

İnsan düşünürse sorgular, vicdanı devreye sokarsa hakikate erişir. Hakikate ulaşan, yalanların ne kadar iğrenç olduğunu görür, hakikatle hafifleşir, huzur bulur.

İdeoloji yalanı sever, hakikati ve adaleti sevmez. İdeoloji konsomatristir; algı algı dolaşıp insanı ayartır, maddi manevi birikimini küresel alçaklara kurban eder.

İdeolojiler, uçurum oldu, dağ oldu, arayı açan. Nefreti avcı etti, sevginin peşinde! Asıl görülmesi gerekeni göstermedi; "yaşasın ideoloji, yaşasın bizim adam" (!).

Oysa insan olmanın eseri; herkese insan muamelesi yapmak ve hissettirmektir. Hangi partiye mensup olsa da, samimi ve içten söylediği hakikati, yaptığı kalıcı ve insanlığa yarayışlı hizmeti alkışlamaktır.

İdeolojinin penceresi kirlidir, göstermez güzellikleri. Sadece çöplük eşelettirir, çirkinliği ortaya döker. Görsek de, görmesek de, gül dikeni ile güzeldir.

Yaprağı olmaz ise çiçeğin hiç bir özelliği yoktur.

VİCDANİ ÇAĞRIDIR

Hasılı kelam: Size şu partinin mensubu olun, onu destekleyin demeyeceğim. 23 yıl önceki Türkiye'nin fotoğrafını önünüze koyun, alınan mesafeleri, kazanımları, milli teknolojileri vicdan terazisine koyun. Kanaatiniz yeterli olmazsa; artık PKK yüzünden akmayan kanın huzurunu; gözyaşı dökmeyen anaları da üzerine koyun, en önemlisi de azgın ideolojiyi sağlam bir direğe bağlayın ve desteğinizi ona göre verin.

Hürsünüz ve iradenize hiç kimse hâkimiyet kuramaz! Menderes ve Özal'ın, millet için çabalarına, hırsız ve diktatör diyerek karşılık verenlerin, daha sonra pişman olanların safına geçmemek için, hayatta olup millete hayatını vakfeden lidere şimdiden teşekkür etmek, ayrıca ileride göreceğin daha çok hizmet için, millete hizmetkarlığı kim seçmiş ise ve verilen oy ile seçilmiş ise desteğini ve alkışını esirgeme. Hatalar, eksikler için yapıcı dil kullan ve de dualarını gönder; nefret bir şey kazandırmaz!

Kirlenen camları, kalbi, idraki temizlemek lazım. Kir; ideoloji, hakikat güneşine engel oluyor. Gece gündüz millet için çalışanlara, ülkeye çağ atlatanlara, hayalleri gerçekleştirenlere düşman olunmasına neden oluyor.

Medeni olmak, adil olmak lazım; kim bu vatanın yükselmesine bir tuğla koyuyor ise alkış tutmak lazım. Aldatan, hırsızlık yapan ve milletin parasını millete hizmet olarak geri vermeyenleri de adalete teslim etmek lazım! Hizmet etmemek için seçilmiş olmanın da ne alçak bir şey olduğunu bilmek ve ibret almak lazım.

Gözün çıksın ideoloji! Sana sponsor olanlar iflas etsin, insanlığa dönüş yapsın zira insanlık buna susamış.