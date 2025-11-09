’Karabağ zaferi gurur vesilesidir’

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Karabağ'ın azatlığa kavuşmasının sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, "Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır" dedi.

İKİ DEVLET TEK MİLLET ŞİARI

Erdoğan, "Bugün burada Azerbaycan askeri, Türkiye'den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza, yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet, tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor. İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek. Karabağ Zaferi, bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Vatan Muharebesi, Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi" diye konuştu.

"KALICI BARIŞTAN YANAYIZ"

Geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin, kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer, her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'A TAM DESTEK

Kafkasya'da tesis edilecek yeni rotaların, ulaştırma ve enerji iletim imkanlarını artıracağını vurgulayan Erdoğan, "Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nu, bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor. Bilhassa Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını en verimli şekilde kullanmak için Azerbaycan'la beraber çok daha ileri adımlar atacağımıza inanıyorum. Azerbaycan; Karabağ başta olmak üzere, bölgenin yeniden imar ve ihyası, halkın güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için büyük bir gayret sarf ediyor. Bu süreçte biz de Azerbaycan'a gereken her türlü desteği vereceğiz. Şimdiden can Azerbaycan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Azerbaycan'ın sarsılmaz desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

ALİYEV VE ŞAHBAZ'DAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı konuşmada, "Aziz kardeşim Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan'ı destekledi. Onun desteği, bize ek güç ve moral veriyordu. Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır" diye konuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ve Afganistan arasındaki barışın tesis edilmesi için göstermiş olduğu liderlik sayesinde bölgede barış tesis edilebilmiştir" dedi.