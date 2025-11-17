Kabine’nin gündemi Gazze’deki insanlık dramı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısı, Türkiye'nin hem dış politikada hem güvenlikte hem de ekonomide kritik eşiklerden geçtiği bir döneme denk geliyor. Toplantıda Gazze'deki insanlık dramı, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen nokta ve ekonomiye ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Örgüt bağlantılı yapıların çökertilmesi, Güvenlik birimlerinin sahadaki gözlemleri ve yeni istihbarat raporları, Sürecin toplumsal ve ekonomik yansımaları kabinenin ana başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin, terörle mücadelede kararlı çizgisinden taviz vermeden "tam tasfiye dönemine" geçiş yapması için planlanan adımların masada olması bekleniyor. Dış politika başlığının odağında ise aylardır süren Gazze'deki insani kriz bulunuyor.