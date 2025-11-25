39. Olağan kurultay için geri sayım

CHP'de 39. Olağan Kurultay, 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 28 Kasım'da partinin yeni programı oylanacak, ikinci gün ise genel başkan seçimi yapılacak. 30 Kasım'da PM ve YDK üyeleri için seçimler gerçekleştirilecek. Özgür Özel'in tek aday olarak genel başkanlık yarışına girmesi beklenirken, asıl büyük çekişme ise PM seçimlerinde yaşanacak. Özel ise PM ve MYK'da yarı yarıya değişime giderek, parti içerisindeki otoritesini daha da pekiştirmeye hazırlanıyor. Parti yönetimi, 39. Olağan Kurultay kapsamında PM'yi de yeniden dizayn ederek gücünü pekiştirmeye hazırlanıyor.