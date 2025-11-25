Bakan Tekin öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.Beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Tekin, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 97. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurunuzda bulunmanın şerefini ve mesuliyetini taşımaktayım. İlk Maarif Kongresi'nde ortaya koyduğunuz milli irfan ve milli müdafaa anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır."