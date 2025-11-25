C130 uçağının enkaz inceleme çalışmaları bitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü açıkladı. Enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiği de duyuruldu.

ANKARA'YA GETİRİLMİŞTİ

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Toplam 20 personeli taşıyan uçak düşmüş, kara kutu ise 13 Kasım'da Ankara'ya getirilmişti. Şehit olan 20 askeri personel için 14 Kasım'da resmi gören düzenlenmiş ve cenazeler memleketlerine gönderilmişti. MSB'den daha önce yapılan bilgilendirmede ise "Kara kutunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir" bilgisi paylaşılmıştı.