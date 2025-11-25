Kılıçdaroğlu cephesinden Özel’e arınma mektubu

CHP'de önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup milletvekili, Genel Başkan Özgür Özel'e hitaben bir mektup kaleme alıp "partide arınma" çağrısı yapmıştı. CHP'yi hedef alan operasyonlarda tutuklanan belediye başkanlarına göndermeyle yapılan hamlenin bir benzeri bu kez de çoğu Kılıçdaroğlu döneminde milletvekilliği yapmış isimlerden geldi. "Temiz Toplum, temiz siyasetin öncüsü CHP Türkiye'nin yüz akıdır" başlığıyla yazılan bildiride Özel'e hitaben 4 "öneri"de bulunuldu.
SÖZ KONUSU ÖNERİLER
Öneriler şu şekilde sıralandı: Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci şeffaf biçimde yürütülmelidir. Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir. Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır. Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır."
16 VEKİLİN LİSTESİ
16 eski milletvekilinin yer aldığı bildiri, "Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır" ifadeleriyle son buldu. Bildiride imzası bulunan isimler şöyle: Ali Akyıldız: 25-26. Dönem Sivas Milletvekili, Ali Özcan: 25-26. Dönem İstanbul Milletvekili, Ali Özgündüz: 24. Dönem İstanbul Milletvekili, Ali Şeker: 25-26-27. Dönem İstanbul Milletvekili, Atila Sertel: 26-27. Dönem İzmir Milletvekili, Feramüz Şahin: 22. Dönem Tokat Milletvekili, Gaye Usluer: 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili, Kemal Zeybek: 25-26-27. Dönem Samsun Milletvekili, Mehmet Tüm: 25-26. Dönem Balıkesir Milletvekili, Müslim Sarı: 24. Dönem İstanbul Milletvekili, Nihat Yeşil:25-26-27. Dönem Ankara Milletvekili, Servet Ünsal: 27. Dönem Ankara Milletvekili, Tamer Kanber: 20-21. Dönem Balıkesir Milletvekili, Ünal Demirtaş:25-26-27. Dönem Zonguldak Milletvekili, Yıldırım Kaya: 27. Dönem Ankara Milletvekili, Züheyir Amber: 22. Dönem Hatay Milletvekili.
İZMİRLİ VEKİLLERDEN DESTEK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı ve kısa süre içerisinde çok tepki çeken videosuna partisinden de destek geldi. Videoyu aralarında İzmirli 3 vekilin de olduğu 9 CHP'li milletvekili paylaştı. Videoda CHP'nin, İmralı Adası'na gidecek heyete temsilci göndermeme kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, kararın parti politikalarıyla çeliştiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun videosunu milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen, Deniz Demir paylaştı.