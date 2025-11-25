Kılıçdaroğlu cephesinden Özel’e arınma mektubu

CHP'de önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup milletvekili, Genel Başkan Özgür Özel'e hitaben bir mektup kaleme alıp "partide arınma" çağrısı yapmıştı. CHP'yi hedef alan operasyonlarda tutuklanan belediye başkanlarına göndermeyle yapılan hamlenin bir benzeri bu kez de çoğu Kılıçdaroğlu döneminde milletvekilliği yapmış isimlerden geldi. "Temiz Toplum, temiz siyasetin öncüsü CHP Türkiye'nin yüz akıdır" başlığıyla yazılan bildiride Özel'e hitaben 4 "öneri"de bulunuldu.

SÖZ KONUSU ÖNERİLER

Öneriler şu şekilde sıralandı: Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci şeffaf biçimde yürütülmelidir. Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir. Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır. Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır."