95 bin kişiye erken tahliye

AK Parti, ilk etapta 55 bin, daha sonraki süreçte de 95 bine yakın mahkûmun 3 yıl erken cezaevinden çıkmasının önünü açan 11'inci yargı paketini TBMM Başkanlığına sundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11'inci Yargı Paketi'ne ilişkin, "Kovid düzenlemesi, bir af değildir. Üç yıl denetimli serbestlikten yararlananlar ile suç tarihi daha önce olup yargılaması uzun sürenler arasında oluşan eşitsizliğin giderilmesine yönelik talepler, Meclis'imize iletilmişti. Bu pakette yer alıp almayacağı milletvekillerimizin takdirindedir" dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 11'inci yargı paketinin içeriğini anlattı. Güler'in verdiği bilgilere göre, Kovid düzenlemesinin kapsamı 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılıp 3 yıl erken denetimli serbestlikle şartlı salıverilme imkanı getiriliyor.

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR

Düzenlemeden devletin güvenliği, anayasal düzen, milli savunmaya karşı suçlar ile örgütlü ve terör suçlarını işleyenler yararlanamıyor. İlk etapta düzenlemeden 54-55 bin mahkum yararlanacak. Daha sonraki süreçte mahkumiyet kesinleştikçe bu rakam 95 bine kadar çıkabilecek. Güler, düzenlemeden yararlanacak olanların hemen cezaevinden çıkamayacağını, diğer şartlı salıvermelerde olduğu gibi cezaevi kurulları kararı aranacağını hatırlattı. Teklifte GSS borçları ile ilgili de önemli bir düzenleme yer aldı. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Böylece 1 milyon 477 bin kişinin 3 milyar 258 milyon lira GSS borcu silinmiş olacak.