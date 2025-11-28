Aydın’da su indirimi CHP’ye takıldı

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Olağan Genel Kurulu'nda suya yüzde 50 indirim konusu gündeme geldi. 14 Kasım'da düzenlenen genel kurulda CHP Grubu'nun verdiği indirim önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmediği için karara bağlanamadı. Bu nedenle Aydınlıların beklediği indirim gerçekleşmedi ve 6 sonraya bırakıldı.

Tartışmalar sürerken suya indirim konusuna noktayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu koydu. CHP'nin indirim önergesine dikkat çeken Çerçioğlu, komisyonun çoğunluğunun CHP'de olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Önergenize sahip çıkın. Komisyonda neden indirimi kabul etmediniz? Siz Aydın halkının aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? İsterseniz yüzde 70 indirin, isterseniz 1 liraya düşürün. Bu mecliste çoğunluk sizde. İndirmek istiyorsanız indirirsiniz. Ama önergenizin arkasında duramıyorsunuz."