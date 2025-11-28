Başkan Kaya’dan CHP’ye: Buradan size ekmek çıkmaz

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın Sandıklı Mahallesi'nde yaptığı açıklamalarda kendisini hedef almasına tepki gösteren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, eleştirilere cevap verdi.

Başkan Kaya, Saatçı'nın açıklamalarını "icazet siyaseti" üzerinden eleştirerek, "Kişi kendinden bilirmiş işi. Siz icazet almanın kitabını değil, ansiklopedisini yazmış birisiniz. Birileri kolunuza girip getirmese Sandıklı'nın yerini bile bulamazsınız. Size tavsiyem, hizmetten yoksun bu siyaseti başka yere taşıyın. Çünkü size ve kısır siyasetinize İncirliova'dan ekmek çıkmaz" diye konuştu.