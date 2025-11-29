Lübnan-GKRY anlaşmasına KKTC’den sert tepki geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Lübnan ile deniz yetki sınırlandırma anlaşması yapmasına ilişkin Rum tarafının uluslararası alanda yaptığı hiçbir anlaşmayı meşru kabul etmediklerini belirterek, Kıbrıs Türklerinin haklarını dışlayan, onları yok sayan hiçbir girişimin geçerliliği olamayacağını bildirdi. Öztürkler, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının yalnızca Rumlara değil, Kıbrıs Türk halkına da ait olduğuna ve bu ortak hakların tek taraflı anlaşmalarla gasp edilmesine müsaade etmeyeceklerine işaret ederek, "Bu kaynaklar üzerindeki meşru payımızı korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek yanlı hamlelerini reddettiklerini de belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe sayan her adıma karşı güçlü bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.