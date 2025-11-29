‘Milyonlarca çocuğun aç kaldığı bir dünyada yaşıyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle İstanbul Beşiktaş'ta 'Gıda ve Su İsrafını Önlemek, Geleceği Sahiplenmek' temasıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, "Bizler bugün, her yıl 1,3 milyar ton gıdanın çöpe atıldığı, buna karşın 700 milyondan fazla insanın bir lokma ekmeğe muhtaç olduğu, 190 milyon çocuğun açlıktan gözünün karardığı bir dünyada yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki geleceğimizi sahiplenmek için burada ortaya koyacağımız irade, en başta çocukların yüzlerini güldürsün ve büyük bir uyanışın başlangıcın olsun" dedi.