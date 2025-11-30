Papa Sultanahmet’e hayran kaldı

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, cumartesi günkü ziyaretleri kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu. Papa'nın ziyareti nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis helikopterinin de havadan kontrol ettiği bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Papa'yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Sultanahmet Cami imamı Fatih Kaya, müezzin Musa Aşgın Tunca ve diğer yetkililer karşıladı. Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'ya camiyi anlattı.

ZİYARETİ ANLATTILAR

Papa 14. Leo'nun, Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca'yı büyük bir dikkatle dinlediği ve camiyi de hayranlıkla incelediği görüldü. Papa, yarım saatlik ziyaretin ardından camiden ayrıldı. Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'nun tarihi ziyaretini anlattı. Tunca, "Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa 14. Leo, ilk bu camiye gelmiş. Papa olmadan önce bazı camileri gördüğünü söyledi. Ama Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Biz de bundan onur duyduk. Mihrap'ın adını duyunca etkilendiğini düşünüyorum" dedi