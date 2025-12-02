Vefat eden Öztürk TBMM’den uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti 26 ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk (67) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi. Cemal Öztürk'ün cenazesi, bugün Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek. Cemal Öztürk, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk için TBMM'deki camide öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Öztürk için Meclis Şeref Kapısı merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve milletvekilleri katıldı.