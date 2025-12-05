Hedef engelsiz Türkiye Yüzyılı

Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda konuşan Başkan Erdoğan, engelli vatandaşların haklarının 23 yılda iyileştirdiklerini ve sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da güçlü bir şekilde savunduklarını dile getirdi. Atılan adımların başında ise Engelliler Hakkındaki Kanun'un yasalaştırılmasının geldiğin söyledi.

"FEDAKARCA ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, "Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkân sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek, fedakârca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Batı'nın gündemine ancak Rönesans ve Reform döneminde gelen 'insan' kavramı, bizim medeniyet değerlerimizin halen özünü teşkil ediyor" ifadelerini kullandı. 2002'de kamuda sadece 5 bin engellinin memur olarak istihdam edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak; hem kendilerinin hem de ailelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak, devlet olarak bizim birincil önceliğimizdir" diye konuştu.

"BİZLER MERHAMET ODAKLIYIZ"

Hem hükümet hem AK Parti olarak, sosyal hizmetler başlığında, bilhassa da engellilere dönük politika ve faaliyetler bağlamında, çok iyi bir karneye sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı, yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin haklarını yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da güçlü bir şekilde savunuyoruz. Çalışmalarımızı bu istikamette devam ettireceğiz. Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran, millî seciyemizin alamet-i farikası olan en temel vasfımız; insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkûresine sahip olmamızdır. Kalpler kazanmak, gönüllere girmek; adaleti, iyiliği, güzelliği teşmil etmek için, işte bu mefkûreyle seferlere çıktık" dedi. Başkan Erdoğan, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile, engelli politikalarımızı bütüncül bir stratejiye dönüştürmüş; eğitimden istihdama, teknolojiden afet yönetimine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler belirlemiştik. Birinci Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızla, bu hedeflerin çok önemli bir kısmına başarıyla ulaştık. 2026-2028 yıllarını kapsayan 2'nci Eylem Planımızın hazırlıklarına başlandı; detaylarını yakında kamuoyumuzla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Erdoğan, "Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, sizlere en yüksek standartlarda hizmet sunmak, sorunlarınızı çözüme ulaştırmak, bizim boynumuzun borcudur. Zira, devlet, bunun için vardır; biz bunun için bu makamlarda bulunuyoruz. Bugüne kadar nasıl sizin yanınızda olduysak, inşallah bundan sonra da en güçlü şekilde size destek vereceğiz, zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz; sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılını, sizlerle birlikte "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" yapacağız" şeklinde konuştu.