CHP'de tasfiye yılı CHP'de tasfiye yılı CHP lideri Özgür Özel, parti politikalarını sorgulayan ve eleştiren isimlere yönelik baskıyı artırdı. Yalnızca bu yıl 284 dosya hızla sonuçlandırılırken, 100'den fazla partilinin ihraç edildiği öne sürülüyor. Öte yandan CHP'nin 39. Olağan Kurultayı, İzmir teşkilatında hayal kırıklığı yaratmış, 15 yıl sonra ilk kez Yüksek Disiplin Kurulu'na İzmir'den hiçbir isim seçilmemişti.









2023 yılındaki olaylı kurultayla göreve gelen CHP lideri Özgür Özel, o günden bu yana çatlak seslere yönelik hızla disiplin süreçlerini başlatmasıyla dikkati çekiyor. Parti yönetimi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile "mutlak butlan" davası kapsamındaki vahim iddiaları dillendirip bunların araştırılması gerektiğini savunan isimlere karşı bu yıl da vakit kaybetmeden ihraç mekanizmasını işletti.

Edinilen bilgiye göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bu yıl 284 dosyayı inceleyerek karara bağladı. Bu kapsamda 100'ü aşkın partilinin ihraç edildiği iddia ediliyor. İhraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi muhalif kanadın tanınan isimleri de yer alıyor. Yine bu sene ilan edilen kongreler takvimi kapsamında da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı değişmişti. Seçimlere ise genel merkezin direktifleri damga vurmuş, belirlenen isimlere destek vermeyen yerel yöneticilerin ise 'görevden alma' tehditlerine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.