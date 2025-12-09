Tekin’den vekillere isyan çağrısı: Susmayın

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Tekin, vekillere uyarıda bulunup 'Harekete geçme zamanı geldi' ifadelerini kullandı. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partinin tarihsel mirasına vurgu yaparak milletvekillerini sessiz kalmamak konusunda uyardı. Tekin açıklamasında, CHP'nin "başkaldırının, isyanın ve direnişin tarihi" olduğunu belirterek,

milletvekillerinin siyasi kariyer hesapları uğruna parti değerlerinin yozlaşmasına göz yummaması gerektiğini ifade etti. Tekin "Susmak suça ortak olmaktır, susmayın!" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNDU

Tekin, "Aziz İhsan Aktaş'ın genel başkan ve yardımcılara meydan okuyarak yaptığı suçlamalara ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun trollerine hedef göstermelerine kayıtsız kalmak, parti kültürünü çürütmektedir; bu yozlaşmadan rahatsız olan sadece 10 milletvekili varsa, diğerleri sessizlikleriyle bu çürümenin ortağıdır. Peki, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıların genel merkezin bilgisi, yönlendirmesi ile gerçekleştiğini görmekten hiç mi rahatsız değilsiniz?" ifadeleri kullandı.