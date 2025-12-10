İzmir Büyükşehir işçilerinin alacakları yüzde 99 ödendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ'ta yaşanan alacak sorunları nedeniyle bir süredir eylemde olan DİSK/Genel-İş Sendikası üyelerinin beklediği ödeme yapıldı. Sendika temsilcisi de bunu doğruladı. İşçilerin maaşlarının yüzde 99'luk kısmının hesaplara yatırıldığı belirtilirken, sendika kalan diğer alacaklar için somut bir yol haritası talep etti. DİSK/ Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işçilerin alacağının neredeyse tamamının ödendiğini, sadece ufak bir meblağın kaldığını dile getirdi. Ödemenin büyük bir kısmı yapılmış olsa da sendika, uzun süredir birikmiş diğer alacaklar için İzBB yönetiminden kısa vadede somut bir çözüm bekliyor. Ercan Gül, kalan diğer alacaklarla ilgili hemen ödeme talep etmediklerini, ancak önlerine bir yol haritası konulması gerektiğini vurguladı.