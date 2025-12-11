CHP’den istifa eden Çakır eski partisini topa tuttu

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Kararın ardından CHP'den istifa ettiğini duyuran Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili seçilmesine yönelik sürece ilişkin konuştu. Kendisinin "sabıkalı olduğu" yönünde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarını dinlettiren Çakır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu açıklamalar karşısında Başarır'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

"ÖNCE SİZ AKLANIN"

Bir televizyon kanalında kendisiyle ilgili yapılan "oto hırsızlığı" suçlamasına karşılık Özel'in aynı televizyon kanalına katıldığı yayında konuyu gündeme getirmemesine tepki gösteren Çakır, "Oto hırsızlığıyla ilgili bırak sabıka kaydını bir tane belgeyi ortaya koysun Kızılay'da asacağım kendimi. Milletvekillerine 'bana niye böyle ithamlar yapılıyor' dedim kimse ağzını açmadı" ifadesini kullandı. Disiplin sürecinin sonucunu beklemediği yönündeki eleştirilere cevap veren Çakır, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek. Soruyor savcı; 'Karı-koca 30 milyon liralık araban var, sen 90 bin liralık maaş alıyorsun. Peki Sarıyer'deki 5 milyon dolarlık villanı nasıl açıklayacaksın' diyor. Adam ifadesinde, '100 bin dolar Ekrem İmamoğlu'ndan alıyordum' diyor. CHP bir yere tapusunu vermiş, buralara da bir şube müdürü atamışlar. Şaibeye karışmış insanları bu devleti yönettirmeyeceklerini görecek herkes. Hepsini mahkemeye verdim. RTÜK'e de verdim. Televizyon vekilleri bunlar" diye konuştu.