İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri eyleme devam etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir'de aylardır süren ödeme krizi ve işten çıkartılmak üzere havuza alınan 357 işçinin işlerine geri alınması talebi nedeniyle başlayan eylemler 3'üncü gününde de devam etti. İZELMAN, İZENERJİ, İZTEK ve EGEŞEHİR'de çalışan Genel-İş üyesi işçiler, önceki gün de sendika yöneticileri ile 'havuza alınan' işçiler aynı noktada kurdukları çadırda buluşarak eylemlerini sürdürmüştü. İşçiler dün ise Konak Pier önünde toplanıp Fevzi Paşa Bulvarı üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler sloganlar atarak caddede yürüyüş yaparken Kültürpark Basmane Kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Mağduriyet ortadan kalkmadan mücadele bitmez" dedi.