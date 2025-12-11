Zelenskiy, seçim düzenlemek için ABD’nin yardımını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, seçim beklentilerine ilişkin konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi için "Savaşı bahane ederek ülkesinde seçimleri erteliyor" çıkışı üzerine konuşan Zelenskiy, "Seçime hazırım" dedi. Zelenskiy, "ABD'nin bana yardım etmesini istiyorum. Avrupalı ortaklarımız ile birlikte seçimin güvenliğini garanti altına alabiliriz. Böylece Ukrayna gelecek 60 ila 90 gün arasında bir seçim için hazır olacaktır" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim sırasında seçim yapılmasına imkan sağlayacak yasa tasarıları hazırlaması için parlamentoya başvuracağını da sözlerine ekledi. Ukraynalıların büyük bir kısmı son zamanlarda yapılan anketlerde savaş zamanında seçim düzenlenmesine karşı olsa da en son seçimlerin düzenlendiği 2019 yılından bu yana kısıtlı değişikliklerin yaşandığı siyaset alanında yeni isimler görmek istediklerini kaydetti.