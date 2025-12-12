AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: Efes Kanal Projesi yeni bir dönemi başlatacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Selçuk programı kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak Büyük Kanal Projesi'ni yerinde inceledi.
Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, "Bu proje tamamlandığında yalnızca Selçuk değil, İzmir ve ülkemiz turizmi için de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Efes'in denizle yeniden buluşmasıyla, ziyaretçiler özel teknelerle antik kente ulaşabilecek.
Böylece Efes, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelecek" dedi.