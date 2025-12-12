AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: Efes Kanal Projesi yeni bir dönemi başlatacak

Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, "Bu proje tamamlandığında yalnızca Selçuk değil, İzmir ve ülkemiz turizmi için de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Efes'in denizle yeniden buluşmasıyla, ziyaretçiler özel teknelerle antik kente ulaşabilecek.