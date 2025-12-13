Buca Cezaevi arazisinin yarısı yeşil alan olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Konak, Bayraklı, Karabağlar ve Alsancak'a yapılacak toplam 3 milyar liralık altyapı yatırımlarının temeli Tarihi Havagazı Fabrikası'nda törenle atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün atılan bu adımlar, sadece bugünün değil, geleceğin İzmir'ini inşa ediyor" dedi. Tugay ayrıca, İller Bankası'nın mülkiyetindeki eski Buca Cezaevi arazisinin yarısını yeşil alan, bir kısmını da okul gibi sosyal donatı alanı olarak ayıracaklarını söyledi.