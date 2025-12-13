Ekrem İmamoğlu’nun ilk duruşması 9 Mart 2026’da

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede duruşma günü belli oldu. Mahkeme ilk duruşmanın 9 Mart 2026 günü başlamasına karar verirken, yargılamanın hedef süresi ise 4 bin 600 gün olarak belirlendi. Öte yandan, İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı dava ise 30 Mart 2026 tarihine ertelendi.