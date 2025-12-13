İzmir Büyükşehir işçileri eyleme devam etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK'te çalışan işçilerin ödeme krizi ve işten çıkarmalara karşı başlattıkları eylemler 5'inci gününde devam etti. Aylardır ödenmeyen haklar, TİS (toplu iş sözleşmesi) ödemelerinin yapılmaması, maaşların eksik yatırılması, işten çıkarılan işçilerin geri alınmaması ve "havuz sistemi" olarak bilinen uygulamadaki sorunlar nedeniyle eylemlerini sürdüren işçiler, Kültürpark Basmane Kapısı önünde toplandı. Basın açıklaması yapan işçiler, "Bizim tek bir derdimiz var; aşımız, ekmeğimiz, onurumuz. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.