İzmir Şehir Hastanesi milyonlara şifa sundu

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından İzmir Şehir Hastanesi verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 4'üncü büyük şehir hastanesi olan İzmir Şehir Hastanesi'nin bugün adeta bir şifa üssü konumunda olduğunu belirtti.

"GÜÇLÜ BİR KAMU HİZMETİ"

İzmir Şehir Hastanesi'nin 2 bin 60 yatak, 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 450 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 6 bini sağlık personeli olmak üzere toplam 8 bin çalışanıyla kesintisiz sağlık hizmeti sunduğunu dile getiren İnan, hastanesinin 15 Ekim 2023'te hizmete girmesinden bu yana yaklaşık 8 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunduğunu hatırlattı. İnan, bu rakamın İzmir nüfusunun yaklaşık iki katına denk geldiğine dikkat çekti. Şehir hastanesinin yalnızca bir sağlık yatırımı değil, aynı zamanda güçlü bir kamu hizmeti anlayışının ürünü olduğunu vurgulayan İnan, "25 yıl boyunca İzmir'e elle tutulur bir icraat kazandıramayan, şehri ilerletmek yerine geri götüren, bu güzel kenti çöp dağlarına teslim eden yönetim anlayışına cevabımız ortadadır. Eser üreten burada. Hizmet üreten burada. Güzel İzmir'in ihtiyacına karşılık veren yatırım burada" diye konuştu.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR

Açıklamasının sonunda sağlık çalışanlarına da teşekkür eden İnan, "Faaliyete geçtiği günden bu yana büyük bir özveriyle görev yapan Başhekimimiz Orhan Hoca'ya, ekibine, tüm sağlık emekçilerimize ve tüm değerli hekimlerimize ortaya koydukları gayret ve fedakârlık için içtenlikle teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.