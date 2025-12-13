“Savaş adil ve kalıcı bir barışla sonlansın”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta bir dizi üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık 1,5 saat görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi. Ayrıca AB'nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylıca ele alındı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konulan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti. Erdoğan, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğini, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini belirtti.