Yasa dışı bahis ve kumar suçunda cezalar ağırlaşıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahis, şans oyunu ve sanal kumar suçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar; özellikle dijital mecralarda yaygınlaşarak aile bütünlüğünü zedeleyen, gençlerimizi hedef alan ve kamu düzeni açısından risk oluşturan bir tehdit alanına dönüşmektedir" dedi.

GÜÇLÜ VE ETKİN MÜCADELE

Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31 Ekim 2025 tarihli genelge ile bu tehdide karşı devletimizin tüm imkanlarıyla kararlı mücadele iradesi ortaya konulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın korunması hedeflenmektedir. Bu suçlarla mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması esas alınarak kamu kurumlarının sorumlulukları da belirlenmiştir" ifadelerini kullandı. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11'inci Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle birlikte; bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceğini vurgulayan Tunç, "Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek, el konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir" dedi. Bakan Tunç ayrıca, "Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.