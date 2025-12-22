Yerli uçak gemisi İsrail’i endişelendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uçak gemisi dahil yeni savaş gemilerinin inşası projesi, İsrail medyasını tedirgin etti. Maariv gazetesi, Türkiye'nin deniz gücünü hızla büyüttüğüne dikkat çekti. Gazete, "Aynı anda 39 gemi: Erdoğan'ın "devasa" donanması hız kazanıyor" başlıklı dikkat çeken haberinde, İstanbul'daki tersanelerde düzenlenen bir törende Başkan Erdoğan'ın, yeni bir uçak gemisi, denizaltılar ve muhripler de dahil olmak üzere Türkiye'nin aynı anda 39 savaş gemisi inşa ettiğini açıkladığını belirtti.