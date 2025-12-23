Binlerce ögrenciye af geliyor

AK Parti, Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için okulla ilişiği kesilen binlerce öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı konusunda çalışmalar başladı. Yılbaşından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeden bin 200 tıp öğrencisinin yararlanması öngörülüyor. Ayrıca başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden çıkarılacak. Kazandıkları akademik derece ve unvanları geri alınacak. Başkası adına ücretli veya ücretsiz şekilde tez yazan, üreten ya da aracılık eden kişilere 5 bin ila 10 bin gün arasında adli para cezası uygulanacak.