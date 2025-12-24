Ukrayna yoğun Rus hava saldırısı altında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine yönelik iki gecedir hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydederek, şimdiye kadar 30'un üzerinde füze ve 650'den fazla insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin saldırı yapılan alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Zelenski, "Kiev bölgesinde bir kadın Rus İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hmelnitski bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi. Jitomir bölgesinde Rus İHA'sının bir binaya isabet etmesi sonucu dört yaşında bir çocuk hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.