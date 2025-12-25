'Kazanın nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşıyan ve Haymana yakınlarına düşen uçağa ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Süreci dakika dakika paylaşan Uraloğlu, saat 20.31'de pilotun genel elektrik arızası sorununu bildirdiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile kaptan ve yardımcı pilot arasında kurulan iletişim sürecini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uraloğlu, "Saat 20.38'te uçak radarda tamamen kayboldu. Hava trafik kontrolörü tarafından uçağa yapılan çağrılara cevap alınamadı. Sonrasında yaklaşık 5 dakika boyunca değişik frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışıldı, fakat yine yanıt gelmedi. Bunun üzerine süratle görevli personel tarafından arama-kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler haberdar edildi" dedi. Uraloğlu, "Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı ve veri kayıt cihazı bulunmuştur. İncelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir. Bunun ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır" bilgisini verdi.