’Avrupalı Türkleri kimseye ezdirmeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) heyetini Beştepe Millet Sergi Salonu'nda kabul etti. Burada konuşan Erdoğan ana muhalefet partisine yüklendi. CHP'nin Türk diasporasının başarılarından rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye katkıda bulunması, baba ocağı ile bağlarını güçlendirmesi malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet var" ifadelerini kullandı.

"KİBİRLİ BİR ZİHNİYETLERİ VAR"

Muhalefetin, milletvekiliyle, medyasıyla, besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmadığını dile getiren Erdoğan, "Öyle kibirli bir zihniyete sahipler ki canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar, Türkiye'nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar, vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, Bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok. Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor "zirzop" gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırıyor. Yılın 11 ayı çalışan, ter döken, dişinden tırnağından artırdıklarıyla yazın memleketine koşan kardeşlerimize hakaret ediyorlar" şeklinde konuştu.

"YABANCILARA DİLENİYORLAR"

Erdoğan, "Gurbetçilerimize bunları yaparken yabancılardan 5 dakika dilenmekte, sadece 5 dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almakta hiçbir beis, hiçbir sorun, sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Tertemiz niyetleriyle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekâlâ bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, size kimse parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremez" dedi. 65 yıl öncesine kıyasla bugün; gurbetçi Türklerin yaşadıkları ülkelere, sahip oldukları on binlerce işletmeyle ciddi katkılar yaptığını vurgulayan Erdoğan, "Bu ülkelerin kalkınmasında, Türkiye'yle ilişkilerinin gelişmesinde inisiyatif alan. Üretim ve yatırım noktasında başat roller üstlenen ve ülkemizin ekonomisine, dış politikasına, yumuşak gücüne çok önemli katkı sunan güçlü bir Türk Diasporası görüyoruz" değerlendirmesine bulundu.

"EKONOMİK KATKILARI ORTADA"

Sadece turizm rakamlarının bile, yurt dışındakilerin Türk ekonomisi için neler yaptığını gözler önüne serdiğini belirten Başkan Erdoğan, "2024 yılında elde ettiğimiz 60,5 milyar dolarlık turizm gelirimizin 10,3 milyar doları, yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan katkısıyla oluştu. Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonu, yine yurt dışında mukim kardeşlerimizdi. Buna ihracatı, yatırımları, istihdamı ve diğer katkılarınızı dahil etmiyorum. Türkiye'ye çok önemli hizmetler sunan, Türk ekonomisine çok ciddi destek olan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.