Yılbaşı gecesini kana bulayacaklardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişiler olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem ve saldırı planladığına ilişkin haklarında bilgi bulunan 115 zanlının yakalandığını bildirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunduğu belirtildi. Şüphelilere yönelik İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu adreslerdeki aramalarda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.