Asrın felaketinden Asrın inşasına

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, ciddi yıkımın yaşandığı Atatürk Caddesi'nde '455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni' düzenlendi. Törene; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar katıldı.

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK ÇIKTIK"

Başkan Erdoğan, "Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız. Sevgili kardeşlerim siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarında dualarınızla, oylarınızla destek oldunuz. Biz de ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız" dedi.

"DEPREM TURİSTLERİ BURADA YOK"

Erdoğan, "Hatırlarsanız; 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip, sosyal medyadan atanlar vardı. Kardeşlerim, bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaat yağmuruna tutanlar yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi, sizin yanınızdayız. 'Kardeşlik zor günde belli olur' diyerek afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik. Rabb'im ömür verdikçe, bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Depremin vurduğu 11 ilde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutunu hak sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyor, hanelerine kavuşan her bir kardeşime sağlıklı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum. Hamdolsun, tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Yeni konut ve iş yerlerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri kutluyor, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin gözündeki şu sevinci görmemize vesile olan, başta Murat Kurum kardeşimi, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimi, yüklenici firmalarımızı aynı şekilde canıgönülden tebrik ediyor, hepsine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.