Hatay küllerinden doğup ayağa kalktı

Törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı konuşmada, Milli birlik ve kardeşliğin sembol şehirlerinden Hatay'ı ziyaret etmekten, göz kamaştıran gelişmelere yerinde şahit olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. Bahçeli, "Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay, küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır. Malumunuz olduğu üzere, bu felaketin tesiri 110 bin kilometrekarelik bir alanda varlığını acı ve acıklı şekilde göstermiştir" diye konuştu.

"GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN'I"

Bahçeli, "Tek tek fitne ataklarına ve karanlık kampanyalara rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Tezgahların hepsi teker teker boşa düşmüştür. Bu vesileyle; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, ilgili tüm bakan ve bürokratlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza ve asrın inşasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Hatay küllerinden doğdu. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı. Günümüzün Süleyman'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı, Murat Kurum Bey, Çevre Bakanımızdır" diye konuştu.