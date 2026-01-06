Bakan Fidan'dan Ukrayna için Paris’te diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te bugün düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.
BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM ÇAĞRISI
Fidan'ın zirvede, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında sonuç odaklı diplomatik adımlarla barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü belirtmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'un taraflar arasında üç tur müzakereye ev sahip yaptığına ve bu görüşmeler neticesinde başta esir takası olmak üzere insani konularda somut sonuçlar üretildiğine dikkat çekmesi öngörülen Fidan, Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineleyecek.
GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU
Londra'da 2 Mart 2025 tarihinde düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın Türkiye'yi temsilen katıldığı Ukrayna Konulu Liderler Zirvesi ile hayata geçirilen Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde 2025'te çok sayıda toplantı gerçekleştirildi.
15 Mart ve 25 Kasım 2025 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvelerine Başkan Erdoğan iştirak ederek hitapta bulundu. 13 Ağustos, 17 Ağustos, 19 Ağustos, 4 Eylül, 24 Ekim ve 11 Aralık 2025 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen zirvelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılım sağladı. 10 Mayıs 2025 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen zirvede ise Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye'yi temsil etti.