Bakan Fidan'dan Ukrayna için Paris’te diplomasi trafiği

BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Fidan'ın zirvede, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında sonuç odaklı diplomatik adımlarla barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü belirtmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'un taraflar arasında üç tur müzakereye ev sahip yaptığına ve bu görüşmeler neticesinde başta esir takası olmak üzere insani konularda somut sonuçlar üretildiğine dikkat çekmesi öngörülen Fidan, Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineleyecek.