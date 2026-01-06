Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye, Venezuela halkının yanında

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Venezuela'da yaşanan gelişmelere de değindi. ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Venezuela konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiğini özellikle ifade eden Başkan Erdoğan, "Sayın Maduro ve Venezuela halkı, milletimizin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki dost ülke olarak zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz. Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim istemeyiz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Türk milleti olarak bizler 86 milyon insanımız ve yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimizle gerçekten büyük bir aileyiz. Ankara'daki, Adıyaman'daki, Diyarbakır, Bursa, Trabzon, Tekirdağ'daki ve diğer tüm vilayetlerdeki vatandaşlarımız neyse dünyanın farklı köşelerinde hayat, haysiyet, helal rızık mücadelesi veren milyonlarca kardeşimiz de canımızdan bir parçadır. Ezelden ebede biriz ve beraberiz. 2025 yılı boyunca Türkiye için ter dökenlere teşekkür ediyorum. Hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın evlatlarıyız. 86 milyon olarak sarsılmaz bir duvar gibi olacağız. Tefrikayı, fitneyi, bozgunculuğu kapımıza yaklaştırmadan ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.

OYUNLARA GELMEYECEĞİZ

Elbette bunu söylerken şunu da aklımızdan çıkarmıyoruz: Bir dağ ne kadar uluysa başındaki duman da o derece koyu olur. Bizi de ayırmak isteyenler, aramıza nifak sokmak isteyenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler daima olmuştur ve olacaktır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar, her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaklardır. Ama biz bu oyunlara inşallah gelmeyeceğiz. Merhum Akif'in 'ittihad yaşatır, yükseltir; tefrika yakar, öldürür' ikazını her zaman zihnimizin bir köşesinde tutacağız. Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. 86 milyon hep beraber yıkılmaz, aşılmaz, sarsılmaz bir duvar olacağız.

"ANA MUHALEFET LİDERİ ÜÇÜNCÜ SINIF POPÜLİZM YAPIYOR"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dış politikadaki tutumunu da eleştiren Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı iç siyasette olduğu gibi dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm yapmaktadır. Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu bile belli değildir Aziz milletim, lütfen son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiseleri ve bunlara karşı CHP'nin yaklaşımını şöyle bir gözden geçirin. CHP Genel Başkanı'nın isabetli tek bir öngörüsünü bulamazsınız. Ne Karadeniz'de ne Doğu Akdeniz'de ne Gazze soykırımında ne Libya ne de Suriye konusunda tutarlı, vicdanlı, omurgalı hiçbir duruşları yok."