‘Şehitlerimizin emaneti asil milletimizin omuzlarında’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sarıkamış'ta vatan için canını ortaya koyanların emaneti, bugün bilimde, teknolojide, savunmada ve her alanda ülkesine hizmet eden asil milletimizin her bir ferdinin omuzlarında taşınmaktadır" ifadesini kullandı. Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: "Kahramanlıklarla dolu binlerce yıllık şanlı tarihimize; vatan sevgisinin ve büyük fedakârlığın destanı olarak kazınan Sarıkamış Harekâtı'nın 111'inci yıl dönümünde, başta Allahuekber Dağları'nda donarak şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ağır şartlar altında dahi vazifesini ifadan geri durmayan Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir mirastır. Değerlerine sahip çıkan, bireyler olarak yetişen geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum."