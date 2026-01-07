AK Parti Aydın ve Muğla üye rekoru kırdı

AK Parti Aydın ve Muğla teşkilatları, son bir yılda üye sayılarını rekor seviyede artırdı. AK Parti Aydın Teşkilatı, Genel Merkez tarafından 2025 yılı için belirlenen 16 bin 279 kişilik üye hedefini aşarak, 16 bin 795 yeni üyeye ulaştı. Mayıs ayından bu yana kaydedilen toplam yeni üye sayısının 17 bin 104 olduğu açıklanırken, bu artışla birlikte AK Parti'nin Aydın'daki toplam üye sayısı 119 bin 560'a yükseldi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU ETKİSİ

Üye sayısındaki rekor artışın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partiye katılmasının büyük etkisi oldu. Rekor üye artışının ardından AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, il binasında geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi. Yargıtay tarafından açıklanan üye verilerine dikkat çeken Başkan Erdem, çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Erdem, "Yargıtay'ın açıkladığı rakamlara göre Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde yaklaşık 22 bin yeni üye kaydetmiş. Biz ise sadece Aydın'da 16 bin 795 yeni üye yaptık. Biraz daha gayret etseydik, CHP'nin tüm ülkede ulaştığı bu rakama Aydın'da ulaşacaktık" dedi.

MUĞLA'DA BENZER BAŞARI

AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde milletle iç içe olmanın yattığını vurgulayan Erdem, başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti, siyaseti kapalı salonlarda değil, milletin içinde yapmıştır. Kapı kapı yürütülen samimi çalışmalar bu tabloyu ortaya koymuştur. Bu artış yalnızca bir sayı değil, milletimizin bu davaya ve liderliğe duyduğu güvenin açık göstergesidir" dedi. AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör de Muğla'daki üye sayısını açıkladı. Güngör, yaptığı yazılı açıklamasında, il genelindeki üye oranının yüzde 37 artırıldığını, sisteme girişi henüz yapılmayan ve onay sürecinde bulunan üyelerle birlikte bu sayının daha da yükseleceğini kaydetti. Güngör, 14 bin 311 kişiyle telefon görüşmesi yapıldığı, hane ziyaretleriyle birlikte 2025 yılı içinde 4 bin 371 kişinin yeniden partiye kazandırıldığı bildirildi.